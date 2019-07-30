İzmir’den ingıltere’ye uzanan burs başarısı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Mustafa Gülderen Fransa'da dil eğitimi alıp Türkiye'ye döndü. Gülderen, eğitim hayatındaki başarısını, Avrupa Birliği (AB)nin en önemli bursları arasında gösterilen Jean Monnet bursunu kazanarak sürdürdü. Gülderen, AB üyesi ülkelerde yüksek lisans veya araştırma programlarına katılma imkanı sağlayan burs kapsamında; İngiltere'nin 234 yıllık tarihiyle ve 150'yi aşkın ülkeden gelen öğrenci çeşitliliğiyle dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Queen Mary Üniversitesi'nin Fransa'daki kampüsünde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yapacak. Gülderen, burs çerçevesinde, "Avrupa'da yükselen aşırı sağ ve bunun Türkiye-AB ilişkilerine etkisi" üzerine tez çalışmasını yürütecek. Program kapsamında 2019-2020 akademik yılında 180 kişinin desteklendiğini ifade eden Mustafa Gülderen, bu bursu kazanan az sayıdaki kişinin arasında yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.