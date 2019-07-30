Kameralar ile 3 ayda 23 olay aydınlatıldı

İZMIR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İzmir 2'nci İdare Mahkemesinin ticari araçlara takılan kameralara ilişkin iptal kararı üzerine açıklama yaptı. Anık, bir grubun bu yargı kararı üzerine hem şahsını hem de odayı yıpratma amacıyla karalama kampanyası başlattığını iddia etti. Anık, "Basın kuruluşlarına gönderilen bültenler ve sosyal medya mesajları ile kamera uygulaması sadece taksilere yönelikmiş ve bizim bir dayatmamızmış gibi gösterilmek isteniyor. Kamuoyu ve esnafımız yanıltılmaya çalışılıyor. Oysa gerçekler çok farklı" şeklinde konuştu.

KAMERALAR ZORUNLU OLDU

Anık, İçişleri Bakanlığının 25 Ekim 2017 tarihli genelgesi ile taksi, minibüs ve servis araçlarına kamera takılmasının zorunlu tutulduğunu dile getirdi. Anık, "Esnafımıza mali yük getirmesi ve taksiye binenleri tedirgin edebileceği düşüncesiyle ilk başta İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak itiraz ettik. Bakanlıktan ülkemizin içinde bulunduğu koşullar ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle kesinlikle takılacağı yönünde yanıt geldi. Bunun üzerine İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bünyesinde çalışma başlatıldı. Kameraların can ve mal güvenliği açısından önemine kısa sürede tanıklık ettik. 3 ayda 23 olay kameralar sayesinde aydınlatıldı. Günümüzde asayiş olaylarının büyük bölümü güvenlik kameraları sayesinde neticeye ulaştırılıyor. Kameralar hayatımızın parçası haline geldi" diye konuştu.