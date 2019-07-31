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Ceza yerine sefiller romanı okuyacak

Giriş Tarihi: 31.7.2019
Ceza yerine sefiller romanı okuyacak
IZMIR'DE yasayan 16 yasındaki Y.T'nin 7 Nisan'da cep telefonu çalındı. Polise basvuran Y.T, cep telefonunu çalan V.G'den sikayetçi oldu. "Basit hırsızlık" suçunun uzlastırma kapsamına girmesi nedeniyle dosya uzlastırma bürosuna gönderildi. Uzlastırmacı Arzu Kütük Aydın, magdurun yasının 18'den küçük olması nedeniyle kanuni temsilcisi annesi E.O'ya ulastı. E.O. ile cep telefonunu çalan kisi arasındaki uzlastırma süreci, V.G'nin Dogan Cüceloglu'nun "Savasçı" kitabını okuması ve 15 sayfalık özet çıkarmayı kabul etmesiyle sona erdi. Diger uzlastırmada ise arkadasının saldırısı sonucu yaralanan I.E, arkadasından sikayetçi oldu. Uzlastırma bürosuna gönderilen dosyada taraflar, süphelinin "siddet" konulu kompozisyon yazması sartıyla uzlastı. Kasten yaralama olayının yasandıgı bir diger uzlastırma örneginde ise birkaç ay önce arkadasıyla yasadıgı bir tartısma sonucu yaralanan L.I. sikayetçi oldu. Taraflar, süpheli M.K'nin Victor Hugo'nun "Sefiller" isimli romanını okuması karsılıgında uzlastı. Uzlastırmacı Aydın, her 2 tarafın da yaslarının küçük oldugunu ve müsteki tarafla görüstügünde çok yapıcı davrandıgını söyledi.
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Ceza yerine sefiller romanı okuyacak
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