Hava ambulansı kaza yerine indi

IZMIR'IN Foça ilçesine baglı Gencerli Mahallesi Aliaga-Foça karayolu Kozbeyli Kavsagı'nda Aliaga istikametinden gelen T.Y. yönetimindeki 06 YDN 89 plakalı otomobil, S.Ö. yönetimindeki 35 DN 130 plakalı ambulansla çarpıstı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü T.Y., yolcular Y.A ,T.S., T.G ile ambulans sürücüsü S.Ö. ve iki saglık görevlisi yaralandı. Olay yerine saglık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Yaralılardan 6'sı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aliaga ve Menemen Devlet Hastanelerine kaldırılırken, durumu agır olan Y.A. ise ambulans helikopterle Izmir Katip Çelebi Üniversitesi (IKÇÜ) Atatürk Egitim Arastırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolun güvenlik güçlerince ulasıma kapatılmasının ardından durumu agır olan yaralı için ambulans helikopter yola indi. Kaza nedeniyle kapanan yolda araçlar uzun kuyruklar olustururken, yaralıların hastanelere naklinin ardından yol kontrollü bir sekilde trafige açıldı. Kazayla ilgili inceleme baslatıldı.