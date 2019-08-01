Göz göz’den giden küme düşüyor!

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig ekibi Göztepe'de son üç sezonda formasını giyen 45 futbolcudan sadece 6 futbolcu halen Süper Lig'de forma giyerken bunlardan sadece 4'üdüzenli olarak oynuyor. Ankaragücü'ne giden Oscar Scarione 1 maçta, Evkur Yeni Malatyaspor'a giden Ömer Şişmanoğlu ise 6 maçta 1'i ilk 11, 5 maçta da oyuna sonradan girdi. Sarı-kırmızılılardan ayrılan futbolculardan 16 tanesi 1.Lig'e, 8'i 2. Lig ve 7'si 3.Lig'e ya kontratıyla ya da kiralık giderken 6 futbolcu ise serbest kaldı.