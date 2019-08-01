Kadem Manisa’dan aile bütçesine katkı

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ve Demokrasi Derneği (KADEM) Manisa Temsilciliği'nde ailenin ekonomik hayatta güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" kursu tamamlandı. İŞKUR ve KOSGEB desteğiyle dernek binasında düzenlenen ve 4 gün süren kursa 8'i erkek 26 kursiyer katıldı. KADEM Manisa İl Temsilcisi Ümit Atman, "Başta kadın girişimciler olmak üzere herkese açık olan kursumuzda kadınıyla erkeğiyle girişimci olmayı hedefleyenlere bir ilham olmasını düşündüğümüz çalışmamızla güçlü aile kavramına katkı sağlamayı amaçladık. Girişimcilik kursları, bizim için önemli bir adım, ülkemiz açısından da belki mütevazı ama anlamlı ve hayırlı bir adım olacağını düşünüyoruz. Ailelerin geleceğe olan bakışını güçlendireceğine inandığımız bu tür faaliyetlerin Manisa'mız ve ülkemiz adına önemi biliyor, çalışmaya ve üretmeye devam diyoruz" dedi.