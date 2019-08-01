Lojıstık sektörüne Çankırı’dan destek

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Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Lojistik Sektör Kurulu, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı bir toplantıda ağırlayarak lojistik sektörünün sorunlarını ve çözüm önerileri masaya yatırdı. Sektörün problemlerinin başında otopark ve yerleşke konusunun geldiğini söyleyen MÜSİAD İzmir Şubesi Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Şenol Günaydın, bu konunun çözümü için önemli bir lojistik köy projesi oluşturduklarını ve konuyla ilgili destek beklediklerini vurguladı. Günaydın, Türkiye'nin ilk örnek lojistik köyü olma özelliğini taşıyan İzmir Kemalpaşa Lojistik Merkez projesinin sektörün tüm paydaşlarının sorunlarını tek bir merkezden çözebilecek nitelikte olduğunu dile getirdi. Kendisinin de lojistik sektörünün içinden geldiğini ifade eden Bölünmez Çankırı, "Konuyla ilgili atılacak adımların takipçisi olacağım" diye konuştu.