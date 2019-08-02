İnsaat sektörü umutlu

KONUT kredisinde tüketiciler tarafından beklenen müjdeli haber geldi. Merkez Bankası'nın geçtigimiz gün yaptıgı toplantıda aldıgı faiz oranlarının düsürülmesine yönelik karar sonrasında bankalardan faiz düsürülmesiyle ilgili kararlar art arda gelmeye basladı. Ziraat Bankası, konut kredi faizlerini yüzde 1'in altına çektigini kamuoyuna duyurdu. Ziraat Bankası 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredisi faizini, yüzde 0.99 olarak belirledi.

POZİTİF BÜYÜME

Folkart Yapı Yönetim Kurulu Baskanı Mesut Sancak, Merkez Bankası'nın aldıgı yeni kararın faizlerde düsüs trendini yarattıgını, bu durumun hem yapı sektörünü, hem de Türkiye ekonomisini çok olumlu etkileyecegini belirtti. Sancak, bu olumlu gidisin, Türkiye ekonomisine de yıl sonuna kadar bir büyüme olarak yansıyacagını belirten Mesut Sancak, "Özellikle faiz düsüsü yasayan konut sektörü için bu çok güzel bir tablo" dedi.