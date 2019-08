BUGÜN NELER OLDU

çalıstıgı insaat firmasından maasını isteyen Sıddık K., 2 Agustos (Bugün) yatıralacagı cevabını alınca sinirlerine hakim olamadı. Sıddık K., is yeri bahçesindeki kepçe diye tabir edilen is makinesinin üzerine çıktı ve bir anda çalıstırarak hızla is yerinden uzaklasmaya basladı. Polisler, kepçeyi durdurmayı basardı. Kepçenin üzerine çıkan polis memuru sahsı etkisiz hale getiremedi. Sahıs, polisi dekaçarmaya basladı. Polisin iknası sonucu kepçe durduruldu.