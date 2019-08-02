Otoyol müjdesi

İstanbul ile İzmir arasını 8.5 saatten 3.5 saate düşürecek ve 10 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'nin en büyük projesi olan İstanbul İzmir otobanında sona gelindi. 29 Ekim'de açılması planlanan dev proje, çalışmaların beklenenden önce tamamlanmasıyla 4 Ağustos Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Turistik açıdan büyük önem taşıyan İstanbul- İzmir Otoyolu'nun erken bitirilmesi, Egeli turizmciler tarafından sevinçle karşılandı. Egeli turizmciler otoyolun Ege turizmini şahlandıracağı görüşünde birleşti. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, otoyolun bitmesiyle Marmara'dan İzmir'e gelen turist sayısında rahat yüzde 20 artış yaşanacağını söyledi. Özellikle Çeşme'nin İstanbul için önemli turizm destinasyonu olduğunu ifade eden Demir, "Bütün bölgeye ciddi bir katkısı olacak. Turizm ile ilgilenen herkesin beklentisi otoyolun tamamlanmasıydı. Özellikle İstanbul Atatürk Havalimanı'nın taşınmasından sonra otoyolun değeri çok arttı. Uçakla gelmekten neredeyse bir iki saat daha avantajlı oldu. Turizmin ana parçası ulaşımdır. Ulaşım kolaysa o destinasyon her zaman iş yapar. Çeşme de bu konuda ciddi avantajlara sahip oldu. İzmir ve çevre ilçesinde yüzde 20'nin üzerinde bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bursa ve Marmara bölgesi neredeyse Çeşme'ye geliyor" dedi. Kara ve hava yolu alternatiflerinin bölgeye güç katacağını ifade eden Demir, "Bir de İstanbul - İzmir arası turistik deniz ulaşımı konusunda da bir atılım yapılırsa Ege şaha kalkar" diye konuştu.

'DAHA DA GÜÇLENECEĞIZ'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, "İstanbulİzmir Otoyolu Projesi'nin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vatandaşlarımız çok daha kısa sürede İstanbul'dan İzmir'e ulaşma imkânına kavuşacaklar. Bu da yol kullanıcılarına önemli oranda zaman ve akaryakıt tasarrufu sağlayacak. Bu güzergâhta özellikle ülkemizin sanayi mamullerinin, tarım ürünlerinin gerek yurt içi gerekse yurt dışına nakliyesinde önemli imkân ve kolaylıklar sağlayacağı aşikârdır. Balıkesir merkezi planlama teşkilatı ile Marmara Havzası içerisinde Çanakkale Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü ile tamamlanan altın çember hattı Türkiye'nin en büyük zenginliklerinin kapısını açacak olup kontrollü ve temiz sanayileşme olanakları sunarak şehrimize anlam katacaktır. Altın Çember ile Türkiye'nin stratejik olarak en önemli illerinden biri olan Balıkesirimizin mevcut potansiyelini ileriye taşımak adına büyük bir şans olarak görmekteyiz. Bu kapsamda Balıkesir sahip olduğu yeraltı ve insan kaynakları ile Türkiye'nin yükselen değeri olma yolunda azimle ilerlemektedir. Bizler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizi güçlendirecek projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Ulaşım adına devrim niteliği taşıyan İzmirİstanbul Otoyolu Projesi'nin başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm ülke halkı için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi.