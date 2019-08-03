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Başkandan keyfi meclis toplantısı

Çifte maaş ve ballı atama skandalları sonrası Başkanı, tepkiden korkup meclisi 35 kilometre uzağa taşıdı. Belediyenin meclis salonuna kilit vuruldu

Giriş Tarihi: 3.8.2019
Başkandan keyfi meclis toplantısı

İzmir'de CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Temmuz ayı meclisinde Ağustos ayı toplantısının Karaburun Belediyesi'nde yapılacağına dair karar aldı. Çifte maaş skandalını ardından tepkilerden korkan Erdoğan, toplantıya 3 gün kala yaşa dışı olarak meclisi ilçenin en uzak kırsal mahallesine taşıdı. AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri belediyedeki toplantı salonuna gidince asma kilitle karşılaştı, büyük şaşkınlık yaşadı. Karaburun merkeze 31, Mordoğan'a ise 38 kilometre uzaklıktaki Küçükbahçe'deki keyfi toplantı tepki çekti. Ak Partili Meclis Başkanvekili Gökhan Turamanlar tarafında açılan mecliste yeterli çoğunluk sağlanamadı. Bu yüzden toplantı 5 Ağustos Pazartesi saat 10.00'da Belediye Meclis
Salonu'nda yapılmasına karar verildi. Karar belediye meclis başkanlığına iletilmek üzere yazı işlerine teslim edildi.

ZORUNLULUKTAN OLMUŞ
Kırsal Küçükbahçe Mahallesi'ndeki toplantıda konuşan Başkan Erdoğan,"Yasal zorunluluk nedeniyle o şirkete müdür olmak zorunda kaldım. Basında görüldüğü gibi değil. Şirketin tek ortağı Karaburun Belediyesi. Ben de Karaburun'um seçilmiş belediye başkanı olduğum için benim olmam zorunlu olduğu için ben şirketin yetkili temsilcisiyim. O nedenle maalesef ki işçilerimize paralarını ödemek için görevi kabul etmem gerekiyordu. Başka çıkar yolu yoktu. Basındaki haberlerden sonra istifa dilekçemi verdim. Atayabileceğimiz kimse yok şu an için. Hesaba yattıktan 5 gün sonra ortaokula maaşımı bağışladım. Biz şeffafız. Saklayacağım gizleyeceğim bir şey yok" dedi.

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Başkandan keyfi meclis toplantısı
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