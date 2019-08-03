Denız ve rüzgar çeşme’de buluşacak

BUGÜN NELER OLDU

2017 yılından bu yana, her yaz olduğu gibi bu yaz da rüzgar ve deniz yelkenle buluşuyor. Her yıl katılımda yeni bir rekora imza atan Arkas Aegean Link Regatta, bu yıl 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında tatlı rekabeti ve eğlenceyi birleştirerek Çeşme'de keyifli bir rüzgar estirecek. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas "Arkas Aegean Link Regatta'nın sürdürülebilir bir yarış olmasını hedefledik. Bu yıl 3. yılımız. Geçen yıldan bugüne Türkiye'deki ekonomik seyire rağmen yarışın üçüncüsünün yapılıyor olması ve yarışa bir ay daha olmasına rağmen 40 teknenin katılımı bizi mutlu ediyor" dedi. Ege Açıkdeniz Yat Kulübü Başkanı Akif Sezer, "Herkes organizasyonu sahiplenerek yürütüyor. Ses getirmesinin ve başarısının altında bu var. Bu yıl yarışçı kimliği kuvvetli olan tekneler de artmaya başladı. Bu yıl rotamızda neden Sakız yok diye soranlar oldu. Hazırlıklarımız yalnızca 1-2 ay ya da 1-2 hafta sürmüyor. Yıl boyunca bu yarış için hazırlanıyoruz. Dört gün sürecek yarışları Çeşme'nin tüm kıyılarına yaydık" dedi.