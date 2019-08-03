Işılay Saygın’ın adı sokağında yaşayacak

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısına, 27 Temmuz'da hayatını kaybeden ilk Turizm ve Çevre Bakanı, ilçenin eski belediye başkanı Işılay Saygın'ın anısını yaşatmak için kararlar aldı. Toplantıda, Saygın'n evinin bulunduğu Dumlupınar Mahallesi 109 Sokak'a Işılay Saygın Sokağı adının verilmesini içeren Başkanlık önergesi oy birliği ile kabul edildi. AK Partili Meclis Üyesi Ziya Aksu, grubu adına Buca Kozağaç Mahallesi'nde yer alan Orgeneral Çevik Bir Meydanı'nın adını Işılay Saygın Meydanı olarak değiştirilmesini önerdi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "İlk kadın bakanlarımızdan Işılay ablamızı kaybettik. Bildiğiniz üzere Işılay Saygın bakanlığı döneminde yaklaşık 400 bin öğrenciye okuma yazma seferberliği ilan etmiş. Bucamıza da 1973- 1980 döneminde belediye başkanı olarak çok katkılarda bulunmuş bir devlet kadınını kaybettik. Çevik Bir Meydanı'na Saygın'ın adı verilmeli. Meydan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Dolayısıyla bu konunun takipçi olacağız" dedi.