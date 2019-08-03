Kimler geldi

SEZON sonu sözleşmesi sona eren Kerem Can Akyüz
'ün sözleşmesini uzatarak transferi başlatan Denizlispor, iç transferde kaleci Adam Stachowiak ve İsmail Aissati
ile yeniden mukavele yaptı. Kayserispor'da forma giyen Sapunaru
ve Tiago Lopes
, Sivasspor'dan Tolgahan Acar
'ı, Trabzonspor'da oynayan Rodallega
ve Akhisarspor'da sözleşmeleri biten Mustafa Yumlu ve Zeki Yavru
'yu da transfer etti. Malili futbolcu Hadi Sacko
ile sözleşme imzalayan Denizli ekibi, Kolombiyalı Oscar Eduardo Estupinan
, Fas asıllı Fransız Zakarya Bergdich
ve Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawsk
i'nin transferini gerçekleştirdi.