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Kimler geldi

Giriş Tarihi: 3.8.2019
Kimler geldi
SEZON sonu sözleşmesi sona eren Kerem Can Akyüz'ün sözleşmesini uzatarak transferi başlatan Denizlispor, iç transferde kaleci Adam Stachowiak ve İsmail Aissati ile yeniden mukavele yaptı. Kayserispor'da forma giyen Sapunaru ve Tiago Lopes, Sivasspor'dan Tolgahan Acar'ı, Trabzonspor'da oynayan Rodallega ve Akhisarspor'da sözleşmeleri biten Mustafa Yumlu ve Zeki Yavru'yu da transfer etti. Malili futbolcu Hadi Sacko ile sözleşme imzalayan Denizli ekibi, Kolombiyalı Oscar Eduardo Estupinan, Fas asıllı Fransız Zakarya Bergdich ve Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski'nin transferini gerçekleştirdi.
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Kimler geldi
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