Kimler geldi

BUGÜN NELER OLDU

SEZON sonu sözleşmesi sona eren'ün sözleşmesini uzatarak transferi başlatan Denizlispor, iç transferde kaleciile yeniden mukavele yaptı. Kayserispor'da forma giyenve, Sivasspor'dan'ı, Trabzonspor'da oynayanve Akhisarspor'da sözleşmeleri biten'yu da transfer etti. Malili futbolcuile sözleşme imzalayan Denizli ekibi, Kolombiyalı, Fas asıllı Fransızve Polonyalı orta saha oyuncusui'nin transferini gerçekleştirdi.