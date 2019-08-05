Denizli Oduwa’nın peşinde

Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlayan Yukatel Denizlispor, sakatlığı yüzünden transferinden vazgeçtiği kanat oyuncusu Bakary Sako'nun alternatifini buldu. Yeşil-siyahlılar, son olarak İsrail'in Hapoel Eran Hadera takımında forma giyen Nathan Oduwa'yı listesine aldı. Teknik direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda harekete geçen kurmaylar, Nijerya asıllı İngiliz sol kanata teklifini sundu.
İsrail'de ayrılmak isteyen 23 yaşındaki futbolcunun Türkiye ve Süper Lig'e oldukça sıcak baktığı vurgulandı.
Yeni haftada temaslarını sıklaştıracak Denizlispor'un Oduwa'yı kente getireceği bildirildi.
TRANSFERDE DUR DURAK BİLMİYOR
ÖTE yandan Denizlispor, Kolombiyalı forvet oyuncusu Oscar Eduardo Estupinan ve Fas asıllı Fransız sol bek Zakarya Bergdich ile birlikte 15 transfere imza attı. Daha önce Tolgahan Acar, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Sapunaru, Sedat Şahintürk, Rodallega, Hadi Sacko ve Zeki Yavru'ya imza attıran
yeşil-siyahlılar Real Betis'in Kolombiyalı kanat oyuncusunu Juanjo Narvaez'i de bitirmek üzere. Denizli'nin listesinde İsviçre'nin Young Boys takımında görev yapan golcü Fildişi Sahilli Roger Assale, Belçika'nın US Gilloise takımından sol kanat Komorlarlı Faiz Selemani de var.