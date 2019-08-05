Denizli Oduwa’nın peşinde

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Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlayan Yukatel Denizlispor, sakatlığı yüzünden transferinden vazgeçtiği kanat oyuncusu Bakary Sako'nun alternatifini buldu. Yeşil-siyahlılar, son olarak İsrail'in Hapoel Eran Hadera takımında forma giyen Nathan Oduwa'yı listesine aldı.İsrail'de ayrılmak isteyen 23 yaşındaki futbolcununYeni haftada temaslarını sıklaştıracak Denizlispor'un Oduwa'yı kente getireceği bildirildi.ÖTE yandan Denizlispor, Kolombiyalı forvet oyuncusu Oscar Eduardo Estupinan ve Fas asıllı Fransız sol bek Zakarya Bergdich ile birlikte 15 transfere imza attı.yeşil-siyahlılar Real Betis'in Kolombiyalı kanat oyuncusunu Juanjo Narvaez'i de bitirmek üzere. Denizli'nin listesinde İsviçre'nin Young Boys takımında görev yapan golcü Fildişi Sahilli Roger Assale, Belçika'nın US Gilloise takımından sol kanat Komorlarlı Faiz Selemani de var.