Karşıyaka’da Mmuaythai heyecanı

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ürkiye Muaythai Federasyonu tarafından, hafta sonu Karşıyaka Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Mücahit Bahattin Yıldız 2. Ege Bölgesi Muaythai Şampiyonası düzenlendi. 11 ilden 310 sporcunun katıldığı şampiyonanın açılış seremonisine Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Muaythai Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Muaythai Federasyonu As Başkanı Şakir Bayramoğlu, Ege Bölge Koordinatörü Ediz Barış ve İzmir İl Temsilcisi Murat Yılmaz da hazır bulundu.
MEHTER TAKIMINDAN KONSER
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış seremonisinde Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı da mini bir konser verdi. Şampiyonaya katılan sporcular ve izleyicilere hitap eden Bornova Kaymakamı Fatih Genel, şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, müsabakalarda yarışacak sporculara başarılar diledi. Muaythai Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Eğer sizler de bir Mücahit Bahattin Yıldız olursanız, sizlerin de adınıza şampiyonalar düzenlenir ve iftiharla anılırsınız"
dedi.