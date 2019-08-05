Karşıyaka’da Mmuaythai heyecanı

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ürkiye Muaythai Federasyonu tarafından, hafta sonu Karşıyaka Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Mücahit Bahattin Yıldız 2. Ege Bölgesi Muaythai Şampiyonası düzenlendi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış seremonisinde Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı da mini bir konser verdi. Şampiyonaya katılan sporcular ve izleyicilere hitap eden Bornova Kaymakamı Fatih Genel, şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, müsabakalarda yarışacak sporculara başarılar diledi. Muaythai Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik,dedi.