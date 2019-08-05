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Umuda yolculukta vücudu bitkin düştü

Çeşme’de kurtarılan göçmenlerin 4 gündür aç ve susuz olduğu tespit edildi. Bitkin düşen , hastaneye kaldırıldı

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Umuda yolculukta vücudu bitkin düştü
İzmir'de Sahil Güvenlik ekipleri, dün gece saat 04.00 sıralarında Çeşme Karaabdullah Burnu açıklarında iki ayrı şişme bota müdahale etti. Şişme botlarda bulunan Suriye, Filistin, Senegal, Somali ve Sri Lanka uyruklu 56 göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme iskelesine getirildi. Göçmenler Sahil Güvenlik botuna alınırken, bir şişme bot battı. Diğer şişme bot ise Çeşme iskelesine getirilerek bağlandı. AÇ, SUSUZ KALMIŞ
Göçmenler arasında bulunan Suriye uyruklu 11 yaşındaki Şiar Muhammed'in durumu ise yürekleri sızlattı. Babasının kucağında bitkin durumda yatan Şiar Muhammed'in 4 gündür aç ve susuz olduğu öğrenilirken, kendisine verilen yiyecek ve içecekleri de yiyememesi ve içememesi üzerine 112 Acil Servis'e haber verildi. Çeşme iskelesine gelen 112 Acil Servis ekibi, 4 gündür hiçbir şey yeyip içmediğini ve evde iki kez kustuğu söylenen bitkin haldeki Şiar Muhammed'i ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırdı. Çeşme iskelesindeki göçmenler de işlemlerinin tamamlanması için Çeşme Belediyesine ait bir otobüsle Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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Umuda yolculukta vücudu bitkin düştü
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