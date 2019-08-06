Futbol ateşi ilk İzmir’de yanacak

BUGÜN NELER OLDU

ürkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin bu yıl 47'nci kez düzenleyeceği geleneksel Folkart TSYD Ege Kupası, bugün Altay- Altınordu derbisiyle başlayacak.Yaz döneminde aylardır futbola hasret olan futbolseverler TFF 1. Lig'in iki İzmir temsilcisi arasında oynanacak derbiyi 10 TL karşılığında izleyebilecek.İlk maçları kazanan ekipler yine Atatürk Stadı'nda cuma günü anlamlı kupayı kazanmak için final müsabakasına çıkacak. İzmirliler futbolda yeni sezon öncesi takımlarını ilk kez TSYD İzmir Şubesi'nin Folkart sponsorluğunda düzenlediği kupada izleme imkanı bulacak.