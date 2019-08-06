Göztepe’de leo bitti Umut Nayir yolda

BUGÜN NELER OLDU

öztepe'de, teknik direktör Tamer Tuna'nın golcü istemesi üzerine harekete geçen başkan Mehmet Sepi, Başakşehir'den Mevlüt Erdinç ya da Beşiktaş'tan Umut Nayır'dan birini sezon başlamadan kadroya dahil edecek.Geçen sezon Bursaspor'a kiralanan deneyimli forvetin Beşiktaş'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Siyah-beyazlıların 26 yaşındaki forveti bir sezon daha kiralayacağı vurgulandı. Ertuğrul ve Latovlevici'den vazgeçildi Bursaspor ile yollarını ayırmayı planlayan Ertuğrul Ersoy ve Iasmin Latovlevici'ye Göztepe talip olmuştu. Her iki oyuncu için de yeşil-beyazlı yönetim ile görüşen Serpil anlaşma sağlanamadığı için bu transferlerden vazgeçti. Göztepe'nin bu iki futbolcu yerine ise stoper için Anderlecht'in defans oyuncusu Sennah'la, sol bek mevkisi için de geçen sezon Erzurumspor forması giyenBursaspor'a transfer piyangosu çıktı Mali kriz yaşayan ve transfer tahtasını henüz açamayan Bursaspor'da ise yönetim, iki oyuncudan kazanç elde etmenin hesaplarını yapıyor.Latovlevici de sözleşmesini uzattığı için yeşil-beyazlı yönetim oyuncuyu bedelsiz göndermek istemiyor.