Kayra için koli koli krem geldi

İzmir Karabağlar'da yaşayan Adnan ve Süheyla Uzman çiftinin 10 yaşındaki oğulları Kayra, halk arasında 'balık pulu' hastalığı olarak bilinen İktiyozis hastalığıyla mücadele ediyor. Düzenli olarak doktorların önerdiği nemlendirici, krem, duş jeli, şampuan ve güneş koruyucuları kullanması gereken Kayra'nın vücudunun birçok yerinde şiddetli kaşıntı ve kurulukla beraber açık yaralar bulunuyor. Yüzde 100 engelli raporunun iki yıl önce iptal edilmesi üzerine, engelli maaşını alamayan aile, yaz sıcaklarında kaşıntı ve yaraları giderek artan Kayra'nın ilaçlarını temin edemez hale geldi. Gerekli kremleri temin etmek için hayırseverlere çağrıda bulunan anne Süheyla Uzman'ın isteği gerçekleşti. Diyarbakır, Ankara, İstanbul gibi şehirlerden hatta Azerbaycan'dan bile aileye kolilerce krem ve ilaç yardımı yapıldı. Bu yardımla birlikte yaklaşık 7 ay boyunca krem sıkıntısı yaşamayacaklarını belirten anne Süheyla Uzman, "Her kargo geldiğinde kolileri Kayra ile birlikte açtık, isimleri birlikte okuduk. Kayra her akşam yatarken bu kişilere isimleriyle birlikte dua ediyor. Krem bizim yaşantımızda olmazsa olmaz. Bizim kremlerimiz olduğu zaman Kayra hayata dönüyor" dedi.

'İYİ İNSANLAR VARMIŞ'

Birçok hayırseverin kendisine ulaştığını belirten anne Süheyla Uzman, her gelen kremin tedavide kullanıldığını, kimsenin yanlış krem göndermediğini vurguladı. Uzman, "Hepsine minnettarım ve çok teşekkür ediyorum. İstediğimiz kremlerin hepsini eksiksiz almışlar. Şu an çok mutluyuz. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de bizimle ilgilenerek bundan sonraki heyet sürecini yakından takip edeceklerini bildirdi. 'Demek ki iyi insanlar varmış' diye konuştu.

'HEYETE GİRECEK'

Anne Uzman, "Perşembe günü Kayra, Dr. Behçet Uz çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yeniden engelli raporu alabilmek için heyete girecek. Kayra bakıma muhtaç, okula her gün birlikte gidiyoruz ve ben akşama kadar kantinde oturuyorum. Kayra dersten geliyor, ben krem sürüyorum ve tekrar derse gidiyor. Günde 8 farklı krem sürüyor, 5 şurup içiyor. Maaş hastalık sakin döneme denk geldiği için kesilmişti. Ben hiçbir zaman Kayra'nın hastalığının sakin dönemde olduğunu görmedim. Ben bu kremleri her zaman almak zorundayım hayırseverler nereye kadar bu kremleri alabilecek? Oğlum için bu bakım parasını almak zorundayım" dedi. 6. sınıf öğrencisi Kayra ise, "İlaçları gönderenlere her akşam dua ediyorum" dedi.