Koliform yalanı ile dolandırıcılık

DENIZLI'DE, ellerinde kaliforniyum maddesi bulunduğunu öne sürerek dolandırıcılık yapıldığını ihbarini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. İstanbul'dan Denizli'ye gelen 6 kişinin, 20 gram kaliforniyum maddesini satmaya çalıştığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Jandarma, şüpheli 6 kişiyi, Topraklık Mahallesi'ndeki bir otoparkta gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada poşet içinde radyoaktif madde olduğu öne sürülen tozu bulan jandarma ekipleri, olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerini çağırdı. Tozu inceleyen AFAD ekipleri, poşette radyoaktif madde bulunmadığını tespit etti. Ekipler, tozdan numune alarak ayrıldı.

ÇOK DEĞERLİ MADDE

Gözaltına alınan 6 kişinin, İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Zanlıların, dolandırıcılık yapmaya çalıştıklarının değerlendirildiği kaydedildi. Adını, ilk sentezlendiği Kaliforniya Üniversitesi'nden alan element, dünyanın en pahalı maddelerinden birisi olduğu belirtiliyor.