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Kurban pazarının küçük kovboyu

Giriş Tarihi: 7.8.2019
Kurban pazarının küçük kovboyu
İZMİR'IN Konak ilçesinde kurulan hayvan pazarında ailesi hayvancılıkla uğraşan çocuklar, yaz tatillerini onlara yardım ederek geçiriyor. 7 yaşından bu yana ailesiyle kurban pazarına giden 10 yaşındaki Ramazan Burak Özdemir, başına taktığı kovboy şapkası ile koçlar arasında dolaşarak onları besliyor, temizlik yapıyor. İzmir'in Konak ilçesi Yeşildere Semti'nde Kurban Bayramı için kurulan hayvan pazarında 10-17 yaş aralığındaki çocuklar, tatillerini hayvancılıkla uğraşan ailelerine yardım ederek geçiriyor. Bir yandan hayvanlarla vakit geçirip eğlenen çocuklar, diğer yandan hayvanlarla ilgileniyor. Aydın'dan hayvan pazarı için ailesiyle İzmir'e gelen Ramazan Burak Özdemir, "Kovboy şapkamı takıyorum elime bir sopa alıyorum ve onlarla oynayıp temizliyorum. Normalde 5. sınıf öğrencisiyim kışın okuluma da devam ediyorum" dedi. Afyonkarahisar'dan İzmir'e ailesiyle birlikte gelen 13 yaşındaki Mehmet Ali Çerçi ise, "Okulların açık olduğu dönemde okuluma gidiyorum yaz tatilinde hayvan pazarına geliyorum" dedi.
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Kurban pazarının küçük kovboyu
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