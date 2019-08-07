Meclis, Başkanın egosunu yendi

İzmir'de CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Temmuz ayı meclisinde Ağustos ayı toplantısının Karaburun Belediyesi'nde yapılacağına dair karar aldı. Çifte maaş skandalını ardından tepkilerden korkan Erdoğan, toplantıya 3 gün kala yaşa dışı olarak meclisi ilçenin en uzak kırsal mahallesine taşıdı. AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri belediyedeki toplantı salonuna gidince asma kilitle karşılaştı, büyük şaşkınlık yaşadı. Karaburun merkeze 31, Mordoğan'a ise 38 kilometre uzaklıktaki Küçükbahçe'deki keyfi toplantı tepki çekti. Aynı gün ve saatte AK Partili Meclis Başkan Vekili Gökhan Turamanlar ise Karaburun Belediye binasındaki meclis toplantısını açtı ancak yeterli çoğunluk sağlanamadı. Bu yüzden toplantı Belediye Meclis Salonu'nda yapılmak üzere 5 Ağustos Pazartesi saat 10.00'a ertelendi.

YENİDEN YAPILDI

Önceki gün (5 Ağustos Pazartesi) saat 10.00'da Belediye Meclis Salonu'nda toplantı tekrarlandı. Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya CHP'liler de katıldı. AK Partili ve MHP'li Meclis Üyelerinin çabası sonucu toplantı gerçek yerinde yapılmış oldu. Başkan İlkay Girgin Erdoğan'ın 7 bin 500 liralık ikinci maaşı iptal edildi. AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı, "AK Parti'nin haklı ısrarları neticesinde Cuma günü muhalefet olmaksızın Küçükbahçe Mahallesi'nde yapılan toplantı pazartesi günü tekrarlanmak zorunda kaldı. CHP'liler Küçükbahçe'de toplantı yaparken, aynı anda AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri olarak Karaburun Belediye Meclis Salonu'na gittik. Kapıda asma kilitle karşılaştık. Toplantıyı koridorda yaptık. Çoğunluğu sağlayamadık. Toplantının 5 Ağustos Pazartesi günü yapılması kararlaştırıldı. 5 Ağustos'ta yapılan meclis toplantısına CHP'liler de katıldı. Yoğun bir katılım oldu. Küçükbahçe'de alınan aynı kararlar Karaburun Belediye Meclisi'nde de alındı. Aynı gündem tekrarlandı. İlkay hanımın şirketten aldığı ikinci maaş iptal edildi" dedi.