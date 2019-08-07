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2022’de su tutmaya başlayacak

Bergamalı beklediği ’nın inşaatı sürüyor. Baraj bitince yılda 16.5 milyon lira sağlayacak

Giriş Tarihi: 7.8.2019
Musacalı Barajı 2022’de su tutmaya başlayacak
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü İzmir'de son 16 yılda Bergama'da Çaltıkoru, Yortanlı, Çamavlu, Çamtepe ve Karalar Barajları ile Yukarı Kırıklar ve Bayramcılar göletlerini işletmeye aldı. DSİ şimdi de kuzey İzmir'in yeni gözdesi olacak Musacalı Barajı'nın inşaasına da tam gaz devam ediyor. Yaz aylarıyla birlikte hız kazanan inşaatta sıyırma kazıları, dolusavak kazısı, derivasyon tüneli ve batardo imalatları tamamlandı. Gövde dolgusuna başlandı. % 23 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan baraj için 1 milyon 100 bin m3 dolgu yapılacak. Projenin 2022 yılında hizmete alınması alınacak. Musacalı Mahallesi yakınlarındaki Kocadere üzerine inşa edilen barajın gövdesi ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde projelendirildi. Gövde yüksekliği temelden 79 metre olacak baraj 25 milyon m3 su tutulabilecek. Üreticiye 16.5 milyon lira ek gelir sağlayacak. 32 milyon 692 bin liraya ihale edilen Musacalı Barajı bölge ve ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. 22 bin 950 dekar araziyi borulu basınçlı sistemle sulayacak baraj, Bergamalı çiftçilere 2019 rakamlarıyla yılda 16 milyon 459 bin lira ek katkı sağlayacak. Modern sulama ile birlikte ilçede ürün çeşitliliği artacak, verim katlanacak. Tarlalardan iki ya da daha fazla hasat etme olanağına kavuşacak, çiftçi daha çok kazanacak.

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Musacalı Barajı 2022’de su tutmaya başlayacak
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