Pınar KSK’den FIBA çıkarması

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig ekibi Pınar Karşıyaka'da, başkan Turgay Büyükkarcı ve genel menajer Selim Çınar, FIBA'nın Cenevre'deki Avrupa merkezini ziyaret etti. Karşıyaka heyeti, ziyarette transfer yasağı kapsamındaki borcu taksitlere bölerek ödemek için onay aldı. Eski oyunculardan DJ Strawberry, Kevin Dillard, Josh Boone ve J'Covan Brown'a transfer yasağı kapsamında FIBA kanalıyla kesinleşmiş 300 bin dolar civarında borcu bulunan