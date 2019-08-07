Vali’den başarılı öğrencilere ödül

öğrencinin girdiği 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Manisa'dan 44 öğrenci ilk binde yer alarak Manisa'nın gururu oldu Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğretmenevi'nde gerçekleştirdiği programda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi. Manisa Valisi Ahmet Deniz, derece yapan bütün öğrencileri tebrik etti. Fatih'in, Kanuni'nin yetiştiği bir şehre bu tür başarıların yakıştığını belirten Vali Deniz, başarıların bilgi, ilgi, çalışarak geldiğini söyledi. Vali Deniz, öğrenciler ilme, bilme, geçmişe sahip çıkan gençler olarak yetişmesini istedi. Önümüzdeki günlerde tercih sonuçlarının açıklanacağını kaydeden Vali Deniz, herkesin gönlüdeki yeri kazanması temennisinde bulundu. Vali Deniz ve İl Milli Eğitim Müdürü Çetin, öğrencilere teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim etti.



İZMİR'İN GURURU OLDULAR

Yaşar Üniversitesi öğrencisi ve mezunu İzmirli sporcular, ETU Triatlon Balkan Şampiyonası ile Türkiye Rüzgar Sörfü Ligi yarışlarına damga vurdu. Bu yıl ülkemizde İstanbul Kartal'da düzenlenen ETU Triatlon Balkan Şampiyonasında Elit Erkeklerde yarışan Gültigin Er şampiyonluğa ulaşırken ,kadınlarda İpek Öztosun gümüş ve Ece Calp ise bronz madalya kazandı.