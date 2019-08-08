Akülü araba bozuldu eve mahkûm oldu

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İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Yazıbaşı Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Erol Karaduman'ın hayatı 15 yıl önce geçirdiği bir trafik kazası ile alt üst oldu. Karaduman her gün olduğu gibi o gün de traktörüne binerek tarlaya gitmek üzere yola çıktı. Karaduman, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan traktör ters döndü. Karaduman, ters dönen traktörün altında kaldı. Kanlar içerisinde kalan Karaduman, sol bacağından yaralandı ve kalça kemiği kırıldı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin bildirmesi üzerine hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Karaduman, bir süre sonra taburcu edildi ancak tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Sol bacağını tam olarak kullanamadığı için yürüme engelli kalan Karaduman, ailesinin desteği ile ayakta kalmaya çalışıyor. Engelli kaldığı için iş bulamayan Karaduman, 3 ayda bir aldığı 500 lira engelli maaşı ile geçimini sağlıyor.Traktör kazasıyla tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığını anlatan Erol Karaduman, "O kaza hayatımı karattı. Binlerce kilo ağırlığındaki traktörün altında kaldım ve bacağım, kalçam hasar gördü. Üzerine basıp yürüyemiyorum. Allah kimseye böyle bir kaza yaşatmasın. Ben de kazadan önce herkes gibi sağlıklıydım. Hem manevi hem de maddi anlamda sıkıntılar yaşıyorum" diye konuştu. Maddi sıkıntılar nedeniyle yeni bir akülü tekerlekli sandalye alamayan Karaduman, "Uzun yıllardır kullandığım akülü tekerlekli sandalyem son 3 aydır sürekli arıza çıkartmaya başladı. Tamir ettirmeye çalıştım ama yine arızalandı. Akülü tekerlekli sandalyemi 10 senedir kullanıyordum. Artık ömrünü doldurdu. Yeni bir akülü tekerlekli sandalye almam gerekiyor. Hayırseverlere ve yetkililere sesleniyorum. Bu konuda bana yardımcı olan çıkarsa çok mutlu olacağım.Tekerlekli sandalyesi olmayınca özgürlüğünün kısıtlandığını vurgulayan Karaduman, "O benim elim, kolum herşeyimdi. Akülü tekerlekli sandalye ile her yere gidebiliyordum. Şimdi eve mahkum oldum. 3 aydır dışarı çıkamıyorum. Hayat benim için daha da zorlaştı. Adeta evde hapis gibiyim. Yeni bir akülü tekerlekli sandalye ile tekrardan özgürlüğüme kavuşmayı çok istiyorum. İnşallah sesimi duyan biri çıkar ve bana yardımcı olur. durumumu yaşamayan bilemez. Devlet büyükleri ve hayırseverlerin bana sahip çıkmasını istiyorum" dedi.