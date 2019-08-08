Dondurucuları değil gönülleri dolduralım

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İzmir'in en büyük kurbanlık pazarlarından olan Işıkkent'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Müftülük ekipleri denetim yaptı. Tarım ve Orman İl Müdürü Musa Bakan ve İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın da katıldığı denetimlerde hayvanların sağlık durumları incelendi. Hayvanlara eziyet edilmemesi konusunda uyarılarda bulunan ekipler, hayvanların yaşlarını, küpelerini kontrol ederek kurbana elverişli olup olmadıklarını kontrol etti. Kurban kesiminde hayvanların hiçbir şekilde eziyet görmemesi gerektiğini vurgulayan İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, "Kurbanı önümüzdeki yıl içindeki et ihtiyacını karşılamak için, derin dondurucuları doldurarak geçirirsek maksat hasıl olmaz. Bu bir ibadet. Allah'a manen yaklaşma vesilesi. Dolayısıyla kurbanda hiçbir şekilde et niyeti taşımamak gerekiyor. Bir aile geliri itibarıyla ucu ucuna kurban kesebilecek durumdaysa, ailesi yıl içinde fazla et tüketemiyorsa kendi evi için tamamını ayırabilir. Ancak fetva şöyle devam ediyor, usül üçte birini eve ayırmak, üçte birini fakir fukaraya dağıtmak, üçte birini de konu komşuya akrabalara dağıtmak uygun olanıdır" dedi.Büyükbaş hayvanların 2, küçükbaşların ise 1 yaşlarında olması gerektiğine işaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Bakan, "Daha sonra kulak küpelerine bakıyoruz. Kulak küpesi bizim için çok önemli. Hayvan pazarlarındaki bütün hayvanları gönül rahatlığıyla alabiliriz. Kontrol ve denetimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor" dedi.İzmirİl Müftüsü Şükrü Balkan'ın, "Dondurucular yerine gönülleri dolduralım" sözlerini aksine Denizli'de beyaz eşya satıcısı ve spotçu esnafında Kurban Bayramının gelmesiyle özellikle derin dondurucu satışlarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Vatandaşlar kurban etlerini saklamak için spotçuların yolunu tutarken, esnafın çoğunluğu ise satışlardan memnun olduklarını belirtti.