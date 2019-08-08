İki üniversiteden bilimde güç birliği

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YaşarÜniversitesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında her türlü bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel işbirliklerinin geliştirilmesi amaçlandı. Selçuk Yaşar Kampüsü'nde gerçekleştirilen protokol törenine İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ile iki üniversitenini rektör yardımcıları katıldı. Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, "Yaşar Üniversitesi olarak bilim ve bilgiyi paylaşıyoruz. Protokol kapsamında İKÇÜ ve Yaşar Üniversitesi tarafından AR-GE, tasarım, inovasyon, girişimcilik, teknoloji tranferi, ulusal ve uluslararası destek programları gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütülmesi hedeflendi" bilgisini verdi. İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise, "İki üniversite güçlerini birleştirip sinerji oluşturma çabası içinde olduklarını gösterdi" dedi.