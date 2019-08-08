Menemenspor alıyor ama vermek istemiyor!

TFF
1. Lig'de son olarak Balıkesirspor'un kanat oyuncusu Mehmet Boztepe'ye imza attıran Menemenspor, Osmanlısporlu orta saha Galip Güzel'in de işini resmen bitirdi. Uzun süredir görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Merzifonspor'da kariyerine başlayan Galip, Fatih Karagümrük, Türk Telekom, Değirmenderespor, Trabzon Karadenizspor, Bandırmaspor, Bakspor, Osmanlıspor, Alanyaspor, Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor'da oynadı. MENEMEN, ALBERK KOÇ'U
BIRAKMAKTAN YANA DEĞİL
Bu arada Menemenspor'un genç sol beki Alberk Koç, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi.
Sarı-lacivertli
kulüpte gösterdiği performansla dikkatleri
üzerine çeken sol bek için
Antalyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'un
da nabız yokladığı öğrenildi.
İzmir ekibinde yönetim, tarihinde
ilk kez mücadele edeceği 1. Lig'de
kadrosunu güçlü tutmak için Alberk
Koç'u elden çıkarmak istemiyor.