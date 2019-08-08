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alıyor ama vermek istemiyor!

Giriş Tarihi: 8.8.2019
Menemenspor alıyor ama vermek istemiyor!
TFF 1. Lig'de son olarak Balıkesirspor'un kanat oyuncusu Mehmet Boztepe'ye imza attıran Menemenspor, Osmanlısporlu orta saha Galip Güzel'in de işini resmen bitirdi. Uzun süredir görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Merzifonspor'da kariyerine başlayan Galip, Fatih Karagümrük, Türk Telekom, Değirmenderespor, Trabzon Karadenizspor, Bandırmaspor, Bakspor, Osmanlıspor, Alanyaspor, Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor'da oynadı. MENEMEN, ALBERK KOÇ'U

BIRAKMAKTAN YANA DEĞİL
Bu arada Menemenspor'un genç sol beki Alberk Koç, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Sarı-lacivertli kulüpte gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken sol bek için Antalyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'un da nabız yokladığı öğrenildi. İzmir ekibinde yönetim, tarihinde ilk kez mücadele edeceği 1. Lig'de kadrosunu güçlü tutmak için Alberk Koç'u elden çıkarmak istemiyor.
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Menemenspor alıyor ama vermek istemiyor!
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