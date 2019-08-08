Menemenspor alıyor ama vermek istemiyor!

BUGÜN NELER OLDU

1. Lig'de son olarak Balıkesirspor'un kanat oyuncusu Mehmet Boztepe'ye imza attıran Menemenspor, Osmanlısporlu orta saha Galip Güzel'in de işini resmen bitirdi. Uzun süredir görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler,Merzifonspor'da kariyerine başlayan Galip, Fatih Karagümrük, Türk Telekom, Değirmenderespor, Trabzon Karadenizspor, Bandırmaspor, Bakspor, Osmanlıspor, Alanyaspor, Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Adana Demirspor'da oynadı. MENEMEN, ALBERK KOÇ'UBIRAKMAKTAN YANA DEĞİLSarı-lacivertlikulüpte gösterdiği performansla dikkatleriüzerine çeken sol bek içinAntalyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'unda nabız yokladığı öğrenildi.İzmir ekibinde yönetim, tarihindeilk kez mücadele edeceği 1. Lig'dekadrosunu güçlü tutmak için AlberkKoç'u elden çıkarmak istemiyor.