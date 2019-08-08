Selçuklu çevrecılerın mermer ocağı zaferı

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İzmir'inSelçuk ilçesinde Şirince ile Belevi arasındaki bölgeye yapılması için başvuruda bulunulan mermer ocağı konusunda ÇED sürecinin şirket aleyhine sonuçlanması vatandaşları sevindirdi. Selçuk Belediyesi'nde yapılan çalıştayda oy birliğiyle alınan kararla Efes Selçuk Çevre Gönüllüleri grubu oluşturuldu. Gönüllüler, ilk icraat olarak İzmir İl Tarım Müdürü Musa Bakan'ı makamında ziyaret etti. Efes Selçuk Çevre Gönüllüleri, birinci derecede tarım arazisi olan bölgeye mermer ocağı yapılmaması yönünde çıkan ÇED kararı nedeniyle il tarım müdürü nezdinde duyarlı kişi ve kurumlara teşekkür etti. Ziyarette, Bakan'a ÇED süreci devam eden Belevi bölgesinde yapılması için başvurusu yapılan Jeotermal projesinin çevresel etkileri hakkında da hazırlanan dosyayı sunuldu.Şeftalisi ile ünlü Belevi bölgesinde, bir şirket tarafından başvurusu yapılan jeotermal kaynak arama sondajı projesine ilişkin ÇED sürecinin başladığını söyleyen temsilciler, üzüm cenneti Gökçealan'da ise kalker ocağı ve hazır beton tesisi ile yine jeotermal enerji santrali için işletmeler tarafından proje başvurularının yapıldığını, ÇED sürecinin başladığına dikkat çekildi. İzmir İl Tarım Müdürü Musa Bakan ise, "Talep olursa bölgede incelemeler yapılıp değerlendirmemiz sunulur" dedi.