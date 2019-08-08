Tavas Kurbağası için seferberlik

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Denizli'ninTavas ilçesine bağlı Akdağlar Çakıroluk mevkiisindeki sulak alanda yaşayan Tavas kurbağaları, 1960'ta Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Baran tarafından bulunup, bilim dünyasına tanıtıldı. Henüz 20 yaşındayken yeni bir endemik tür keşfeden Baran, dünyada sadece bu bölgede yaşadığı tespit edilen kurbağaların ismini 'Rana Tavasensiz', Türkçe ismiyle yaşadıkları yerin ismi olan 'Tavas Kurbağası' koydu. Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim üyeleri Zooloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Düşen, Botanik ve Sistem Uzmanı Prof. Dr. Olcay Düşen ile Ekolog Prof. Dr. Eyüp Başkale, 2010 yılında bölgede tekrar inceleme başlattı. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda, Tavas kurbağalarının sayılarının oldukça azaldığı belirlendi.Dünya Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) de yapılan çalışma sonunda yayınladıkları bildiride, Tavas Kurbağası neslinin tehlike altında olduğunu açıkladı. Akdağlar'da 10 dekar sulak alanda yaşayan 100'e yakın endemik türü korumak için akademisyenler harekete geçti. Kurbağaların korunması ve neslinin yaşatılabilmesi için eylem planı hazırlandı. Plan kapsamında, ilk olarak bölgeye tabelalar asıldı. Bundan sonra ise, kurbağaların yaşadığı alan tel örgülerle kapatılarak, hayvanlar korumaya alınacak.