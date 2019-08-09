Folkart tsyd Ege kupası sahıbını buluyor

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin yıllardır futbol sezonu öncesi geleneksel olarak düzenlediği organizasyonda 47. Kupasında bugün final oynananacak. Folkart TSYD Ege Kupası'nın finalinde TFF 1. Lig'deki İzmir temsilcileri Altınordu ile Menemenspor rakip olacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki randevu saat 19.30'da başlayacak. Taraftarlar, kupa finalini 10 TL karşılığı izleyebilecek. Altınordu, ilk maçta Altay'ı 1-0 yenmiş, Menemenspor da Karşıyaka'yı aynı skorla mağlup ederek finale çıkmışlardı.