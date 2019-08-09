MHP İzmir Teşkilatı derelere dikkat çekti

İzmir'in kirliliği ve yaydığı kötü kokular yüzünden kentin kangreni haline gelen Meles ve Arap dereleri sağlığı tehdit ediyor. MHP İzmir İl Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 2 derenin son durumuyla ilgi bilgi istedi. İZSU'dan gelen yanıtların ciddiyetten uzak ve kamu sağlığını hiçe sayan bir anlayışı ortaya koyduğunu belirten MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Böylesi gayriciddi bir tavrı anlamak mümkün değil. Maalesef yerel yöneticilerimiz bu derelerin çevreye ne kadar mikrop ve virüs yaydığının farkında bile değiller" dedi.

'ÖNLEM ALINMIYOR'

MHP İzmir İl Teşkilatı, İzmir'in en önemli sorunlarından biri olan derelerin ıslahı, çevre ve sağlığa zararları konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Yazılı Soru Önergesi verdi. Büyükşehir Belediyesi adına İZSU makamlarından gelen yanıtlarda meselenin sadece su ve kanalizasyon sorunu olarak görüldüğünü kaydeden MHP İl Başkanı Veysel Şahin, "İzmir hepimizin ortak yaşam alanı. Bu alan içerisinde sağlıklı bir yaşam sürmek tüm hemşehrilerimizin hakkı. Bu hakkı yerine getirecek olan da yerel yöneticilerdir. Meles ve Arap Dereleri çok büyük sağlık ve çevre sorunudur. Ancak ne yazık ki Büyükşehir, konunun ciddiyetine vakıf değil. Yerel Yönetimlerin bu şekilde ilgisiz ve bilgisiz olması kabul edilemez. Acil ve kalıcı çözümler bir an önce hayata geçirilmelidir. MHP İzmir İl Başkanlığı olarak İzmirlileri ilgilendiren her konuda takibimizi sürdüreceğiz" dedi. MHP İzmir'in AR-GE'den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cumhur Bulut ise, "Kokuya ve mikroba karşı hiçbir sıhhi tedbiri ve projesi olmayan belediyemiz İzmirlilerin sağlığını tehlikeye atmaktadır. Göz boyamaya yönelik çalışmalar yerine etkili ve acil çözüm bekliyoruz" dedi.