Ormanlara 24 saat havadan denetım

İZMIR ve Manisa'daki yangın gözetleme kulelerini havadan denetleyen İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Erol, 2007 yılında çıkan büyük yangında neredeyse tamamı kül olan İzmir- Manisa sınırındaki Çiçekli bölgesini de inceledi. Yanan ormanlık alanların, aynı yıl içerisinde yeniden orman olarak planlanıp düzenlendiğini dile getiren Erol, yanan alanların imara açılmasının söz konusu olmadığının altını çizdi.

ÖNLEMLERI ALIYORUZ

Orman yangınlarının yüzde 95'inin 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında çıktığına dikkat çeken İzmir Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol, tüm ekipleri bu tarihler arasında teyakkuz halinde beklettiklerini ifade etti. Rüzgar hızı ve hava kuruluğunun büyük riskler oluşturduğunu belirten Erol, "Ekiplerimizi ormanların kavşak noktalarına yerleştiriyoruz. Yangına erken müdahale etmek için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Yangına ilk müdahale süresini 5 dakikanın da altına indirmek için çalışıyoruz. Ücretsiz olan 'Alo 177' orman yangın hattımız ve 112 numaralı hatlardan ihbarlar alıyoruz. Bunun dışında bölge müdürlüğümüzde 66 yangın gözetleme kulemiz ve 33 kameralı gözetleme sistemimiz var. Bu kameralar ormanları 360 derece tarayarak yangını bize haber veriyor" dedi. Yangınların yüzde 95'inin sebebinin insan faktörü olduğunun altını çizen Erol, yangınlara ortalama 10 dakikada müdahale edildi- 3ğini söyledi.