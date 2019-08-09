Sultaniye üzümü yüzleri güldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Alaşehir ilçesinde, dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzümü için hasat dönemi başladı. Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, birçok ülkeye ihracatı yapılan üzümden bu yıl 250-300 bin ton rekolte beklediklerini söyledi. Sabah erken saatlerde üzüm bağlarına giren kadınlar, günlük 60 TL yevmiye karşılığında kentin markası haline gelen Sultaniye üzümünü tüketiciyle buluşturmak için çalışmaya başladı. Dallardan salkımlar halinde kesilen üzümler, ihracatı yapılmak üzere firmalara gönderilerek paketlenip, hazırlanıyor. Üzüm bağlarında bu yıl verimin güzel olduğu söyleyen üretici Hasan Bayar, "Bu seneki rekolteden memnunuz. Tarlada toplayan işçi de, üretici de, ihracatçı da durumdan memnun. Üzümleri özellikle doğal olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. İlaç kalıntısı olmayan organik ürünler yetiştiriyoruz. Üzümümüz doğal olduğu için tercih ediliyor, yurt dışına ihraç ediyoruz" diye konuştu.