Akhısarspor’a Poepon çalımı

SÜPER Kupa finalinde Galatasaray'a tek golle mağlup olduktan sonra TFF 1'inci Lig'de yer alacağı sezonun hazırlıklarına yeniden başlayan Akhisarspor, transferde golcü listesinin 1 numarasına aldığı Rydell Poepon'u Boluspor'a kaptırdı. Transferde uzun süredir ilk 11'de direkt oynayacak skorer bir yabancı golcü almak için arayışlarını sürdüren Akigo, geçen sezon Gazişehir Gaziantep'te teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde Play-Off şampiyonluğu yaşayan 32 yaşındaki Hollandalı Poepon'la her konuda anlaştı. Gazişehir yönetimi transfere son anda engel olarak Poepon'u eski kulübü Boluspor'a verdi.

ÇEKDAR'LA 3 YILLIK ANLAŞMA

Akigo, G.Saray'dan ayrılan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Çekdar Orhan'la 3 yıllığına anlaştı. Gurbetçi futbolcu, U21 Ligi'nde 49 maçta 22 gol attı.