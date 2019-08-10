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İzto’dan ‘dıjıtal karavan’ projesı

Giriş Tarihi: 10.8.2019
İzto’dan ‘dıjıtal karavan’ projesı
İZMIR Ticaret Odası (İZTO), üyelerinin dünya ile rekabet edebilmesi amacıyla "Dijital Gezici Karavan" projesi başlatıyor. Proje kapsamında, üyeleri ziyaret edecek olan dijital karavan sayesinde firmaların yeni teknolojilerle tanışması sağlanacak ve dijital dönüşüm haritaları çıkarılacak. Firmaların daha hızlı ve verimli iş yapabilmesinin ancak dijitalleşme ile mümkün olduğunu belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener "Günümüzde, dijital çağa adapte olamayan şirketlerin ayakta kalma şansı ne yazık ki yok denecek kadar az. Hayata geçireceğimiz Dijital Karavan Projemiz ile üyelerimize teknoloji konusunda her türlü desteği vereceğiz" dedi.
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İzto’dan ‘dıjıtal karavan’ projesı
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