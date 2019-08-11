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Partili Kaya’ya Şirince teşekkürü

Giriş Tarihi: 11.8.2019
AK Partili Kaya’ya Şirince teşekkürü

İZMIR'IN Selçuk ilçesinde Belevi ve Şirince mahalleleri arasında kurulmak istenen mermer ocağı için 'ÇED olumsuz' görüşü verilmesi için çaba sarf eden AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Şirince Muhtarı İsmail Yıldırdı'nın daveti üzerine gittiği Şirince'de esnaf ve üretici kadınlardan takdir topladı. Esnafı gezen, üretici kadınlarla sohbet eden Kaya, "Yöre halkı karardan memnun, teşekkürlerini dile getirdi. Bundan sonra çevre konusunda yaşanabilecek her türlü sıkıntıda destek istedi. Her yöre kendi sesiyle güzel, doğa harikası Şirince'de öyle. Bu seslerin kesilmesine izin vermeyeceğiz. 17 yıldır çevreye yaptığımız katkı, diktiğimiz ağaçlar, oluşturduğumuz su kaynakları ortada. Seçim kampanyalarımızı bile çevre duyarlılığıyla yapıyoruz. Şirince halkına yaptıklarımızı anlattık, yaratılmak istenen farklı algıyı kırdık" dedi.

SIRA HASTANEDE
Geçen 4 yıl içinde Selçuk'a toplam 600 milyon liralık kamu yatırımı yapıldığını ifade eden Kaya, "Nüfus başına değerlendirildiğinde Türkiye'nin açık ara en çok kamu yatırımı almış ilçesi Selçuk'tur. Bunların devamı da gelecek. Şimdi tek isteğimiz 75 yataklı Selçuk Devlet Hastanesi'ni ilçemize kazandırmak" şeklinde konuştu.

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AK Partili Kaya’ya Şirince teşekkürü
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