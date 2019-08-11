İzmir’in altın kızları

Süper Lig'de İzmir'i temsil eden tek futbol takımı olan Göztepe, atılıma geçtiği amatör branşlarda da madalyalı sporcularıyla ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılıların milli okçusu Yasemin Ecem Anagöz, triatloncu İpek Öztosun ve yüzücü İpek Mercan Aydın, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarılarla hem kulübün hem de ülkenin gururu oldu. Genç yaşında Türk okçuluğunun altın ismi olan Yasemin Ecem Anagöz, henüz 17 yaşındayken Rio Olimpiyatları'na katıldı. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda altın, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan sporcu Tokyo'da da altın madalyayı kazanacağına inandığını dile getirdi. Yasemin, "9 yaşından bu yana spora emek veriyorum. Kadınlarımız her branşı yapacak potansiyele sahipler, yeter ki inansınlar. Maddi açıdan da emeklerimin karşılığını alıyorum. Kadın sporcularda büyük potansiyel görüyorum" dedi.

HEM ŞAMPİYON HEM ÖĞRETMEN

Göztepe'nin Balkan şampiyonu triatloncusu İpek Öztosun, matematik öğretmenliğinin yanı sıra triatlon branşında başarıdan başarıya koşuyor. İpek, "Triatlon, arka arkaya yüzme, bisiklet ve koşunun yapıldığı, sınırları zorlayan bir branş. Bunun için dayanıklılık gerekiyor. Triatlonda 4 ya da 5 saat art arda hem yüzüyor, hem bisiklet sürüyor hem de koşuyoruz. Ancak triatlon kişinin sınırlarını zorlaması adına oldukça güzel bir spor dalı. Aynı zamanda 1 senedir özel bir okulda matematik öğretmenliği yapıyorum. Ben zorlukları çok seviyorum. İki işi birden yürütüyorum. öğrencilerimi hayata karşı motive eden bir öğretmen olmak istiyorum" diye konuştu. Yüzücü İpek Mercan Aydın ise, "Türkiye şampiyonu olarak ilk hayalimi gerçekleştirdim. Birinci olmak benim için çok önemliydi. Hayallerime kavuştum. İkinci ve en büyük adımı atarak ülkemi yurt dışında temsil etmeyi amaçlıyorum" dedi.