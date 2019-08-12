Ambulans uçak Leo’yu yetiştirdi

İzmirli Onur-Cemran Dalgıç çifti ikinci çocuklarını dünyaya getirmek için cuma günü Konak'ta özel bir hastaneye gitti. Anne Cemran Dalgıç, aynı gün sabah saatlerinde sezeryen ile oğlu Leo'yu dünyaya getirdi. Leo bebek, bir süre annesinin yanında kaldıktan sonra yeni doğan ünitesine konuldu. Minik bebeğin dudağında morarmalar olunca 112 Acil Servis ambulansı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (EAH) sevk edildi. Buradaki muayenede ise bebeğin kalp damarlarının ters olduğu tespit edildi. Doktorlar, Leo'nun acilen ameliyat edilmesini söyledi. Bunun üzerine baba Onur Dalgıç, durumu sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi. Ailenin yardım çağrısı üzerine Sağlık Bakanlığı ile AHBAP kurucusu sanatçı Haluk Levent ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Minik Leo, acil olarak İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH'ye sevk edildi. Minik bebek için Adnan Menderes Havalimanı'na ambulans uçak getirildi. Kısa sürede İstanbul'a ulaştırılan bebek tedavi altına alındı.

BÜYÜK DESTEK GÖRDÜK

Bebeğin durumunun iyi olduğunu belirten Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Ali Can Hatemi, "Solunum cihazına bağlı. Bizim şu anki planımız çocuğu bu tabloda takip etmek, perşembe gününden itibaren ameliyatı programlayacağız" dedi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Sağlık Bakanlığı ve Sanatçı Haluk Levent'ten çok büyük destek gördüklerini söyleyen Dalgıç, "Kimse duruma kayıtsız kalmadı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah çocuğumuzu sağlıklı bir şekilde kucağımıza alacağız" dedi. İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ise, "Acil bir ameliyat değil ama büyük bir ameliyat. Bu nedenle ilaçları şu anda tedarik ettik. Daha sonra da büyük ameliyatın planlamasını yapacağız" dedi.