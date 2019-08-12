Bayramda sağlıklı beslenme tüyoları

BUGÜN NELER OLDU

Uzmanlar, bayramda, kalp hastaları, ülser, reflü, gastrit gibi mide problemleri yaşayan kişilerin dikkat etmesi gereken doğru beslenme önerilerinde bulundu. Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Eylem Fadıloğlu, Güne hafif bir kahvaltı ile başlamayı öneren Dr. Öğretim Üyesi Fadıloğlu, "Fazla miktarda kırmızı et tüketimi fazla demir yüklenmesine ve fazla demir alımı da vücuttaki kalsiyumun idrarla birlikte atılmasına neden olacağından, et yerken kalsiyum kayıplarını önleyebilmek adına etin yanında kalsiyumdan zengin yoğurt, ayran, cacık gibi besinleri tüketmeye çalışın. Tabağınızda sadece ete değil, etin yanında bulgur pilavı, sebze ve salatalara da yer verin. Böylece hem posa tüketiminizi artırmış hem de vitamin ve mineral yetersizliğini önlemiş olursunuz" dedi.