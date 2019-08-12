Denetimler sıklaştırıldı

BUGÜN NELER OLDU

, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunlaşan kara yollarında trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla kent protokolünün de katılımıyla trafik denetimi gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, İzmir-Manisa kara yolu Karaçam mevkisindeki uygulama noktasındaki denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Emniyet kemeri kontrolü de yapan ekipler, sürücülere araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Uygulamaya katılan İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da sürücü ve yolcularla görüşerek, trafik kurallarının önemini anlattı. Protokol üyeleri ayrıca, çocuklara da kırmızı düdük ve çeşitli hediyeler verdi. Çeşme'de otoban girişlerinde ve eski İzmir yolu girişinde emniyet güçlerince güvenlik önlemleri alınırken, trafik polisleri ve asayiş ekipleri kontrolleri sıklaştırdı. Çeşme'de her türlü önlem alındı