Küresel gelişmeleri iyi analiz etmeliyiz

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, küreselleşmede tersine rüzgarlar esmeye başladığını belirtti. ABD ve Çin arasındaki rekabet ve sonuçlarını değerlendiren Yorgancılar, "ABD Başkanı tarafından ithal edilen 300 milyar dolarlık Çin mallarına Eylül ayında yüzde 10 oranında vergi konulacağı açıklandı. Yine Başkan Trump, düşük değerli dolar aracılığıyla hem ABD'nin ihracatını artırmak hem de ithalatını azaltmak istiyor. Bunun için de ABD Merkez Bankası'nı faiz indirimine zorluyor. Amacının; ABD'de üretim yapanları korumak, yurtdışında üretim yaparak ABD'ye ihracat yapan ABD'li girişimcileri yeniden ülkede üretim yapmaya ikna etmek olduğu anlaşılıyor" diye konuştu. Çin'in de ticari anlamda giderek agresifleştiğini belirten Yorgancılar "En büyük müşterisi ve küreselleşmenin mimarı konumundaki ABD'nin uygulamalarına Çin de agresif tepki vermeye başlamış ve ABD'den tarım ürünü ithalatını durdurmuştur. Ayrıca Yuan'ın değerini düşürerek zaten rekabetçi olan fiyatlarını daha da rekabetçi hale getiriyor" dedi.

'REKABET ARTACAK'

30 yıla yakın bir süredir devam eden küreselleşme sürecinin ABD Başkanı tarafından bu şekilde tersine döndürülmek istenmesi karşısında her ülkenin ekonomi politikalarını gözden geçirmesi gerektiğine de dikkat çeken Yorgancılar "Bu gelişmeler ülkeleri düşük kur politikası uygulamaya itecek, fiyat rekabeti yoğunlaşacak. Küresel ticaret hacmindeki artış yavaşlayacak gibi görünüyor. Bunlara bağlı olarak yeni pazar arayışları yoğunlaşacak, yeni ticari ittifaklar doğabilecek, ciddi düzeyde ticaret saptırıcı etkiler ortaya çıkacaktır. Ülkemizin hem ekonomi yönetimi hem de sanayici boyutundan bu yeni koşullara uyum sağlaması gerekiyor. Ancak ülkede yaşanan gelişmeler ümitli olmayı zorlaştırıyor" diye konuştu.

'INDIRIM YAPILMALI'

Başta ABD ve Çin olmak üzere birçok ülkenin parasının değerini düşürmeye çalıştığını hatırlatan Yorgancılar, ülkemizde acil olarak alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı; "Sanayiciler için doğalgaz ve elektrik fiyatlarında mutlaka ciddi oranda, en az yüzde 20-30 indirim yapılmalıdır. Kamu bankaları aracılığıyla sadece müteahhitlere değil, sanayicilere de imkan sağlanmalı, konut kredisi faizlerinden sanayiciye de kredi kullandırılmalıdır. Kur savaşlarının yaşandığı bir dönemde sanayicilerimiz istikrarsız kur ve değerli TL karşısında zor durumda bırakılmamalıdır. Enflasyonla mücadeleye güçlü bir şekilde devam edilmeli, enflasyon öngörülenden önce yüzde 5'ler düzeyine indirilmelidir. Komşu ülkelerle çok daha yoğun bir işbirliği süreci başlatılmalı, bu ülkelere ihracatın artması imkanları yaratılmalıdır."