Türk Bayrağını hıssederek koşun

Balıkesir'de faaliyet gösteren Çelpa Spor Kulübü dünyanın en zor spor dallarından olan Triatlon branşında büyük başarılara imza attı. Balkan Şampiyonası'nda mücadele eden Çelpa Spor Kulübü genç erkeklerde Bartu Ören ile Balkan şampiyonluğu, genç kadınlarda ise Elif Polat'la Balkan ikinciliği elde ederek Türkiye'yi başarıyla temsil ettiler. Çelpa Kulübü ve Milli Takım Antrenörü İlker Sezen, Balkan Şampiyonası'ndaki derecelerle çalışmalarının meyvelerini topladıklarını ifade ederken bundan sonraki hedeflerinin Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu'nun yanı sıra 2024 Olimpiyatları'nda mücadele etmek olduğunu söyledi. Sezen, "Çelpa Spor Kulübü'nde yüzme ve triatlon eğitmenliği yapıyorum. 80 lisanslı sporcumuz var. Balkan Şampiyonası'nda 2 kürsü gördük. Bunlardan biri Balkan Şampiyonluğu. Erkeklerde Bartu Ören'le İstiklal Marşımızı balkan ülkelerine karşı okuduk ve bayrağımızı dalgalandırdık" dedi.



SABIR VE EMEK İSTEYEN BİR BRANŞ

GENÇ kadınlarda Elif Polat Balkan 2.'si, Nazik Tuba Kestel Balkan 5.'si, Birsu Ulkat da Balkan 6.'sı olurken antrenör İlker Sezen, "Triatlon branşında Balıkesir olarak şu anda Türkiye'de çok iyi bir yerimiz var. Hedeflerimiz Balkan Şampiyonası'ndan sonra daha da büyüdü. Sonraki hedefimiz Avrupa şampiyonluğu. Sonrasında Dünya Şampiyonluğu ve 2024'te olimpiyatlara katılmayı hedefliyoruz. Triatlon dünyada çok elit bir branş. Avrupa'da da keza öyle. Futboldan sonra en çok lisanslı sporcu bulunan bir branş. Zevkli bir branş olmasının yanı sıra sabır ve emek isteyen de bir spor dalı olarak dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.