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Manisalı gazi, şehitliği temizliyor

Giriş Tarihi: 13.8.2019
Manisalı gazi, şehitliği temizliyor
MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Güneydoğu gazisi Adnan Kaya (46), 1994'te vatani görevini yaptığı sırada PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada vuruldu. Sol kulağının altından giren merminin çene bölümüne saplandığı Kaya, yaralandı. Tedavisinin ardından 'Gazilik' ünvanı alan Kaya, memleketi Manisa'ya döndü. Kaya, 2001'de Kayseri'den eğitim uçuşu için havalanan askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan arkadaşı Üsteğmen Okan Divrik'in cenazesine katıldı. Gazi Kaya, 6 ay sonra da Şehit Üsteğmen Divrik'i rüyasında gördüğünü belirterek, "Etkilenip, mezarına giderek dua ettim ve oradaki şehit mezarlarını temizledim. O günden bu yana geçen 17 yıldır da gönüllü olarak şehitlerimizin mezarlarını temizliyorum" dedi.
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Manisalı gazi, şehitliği temizliyor
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