Acıpayam’a 168 konut müjdesi

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Bayramın ikinci gününde Çameli, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde partilileri ve hemşehrileriyle buluşup, bayramlaştı. Vatandaşlara hitap eden Tin, "Her bayram olduğu gibi bu bayramda bayramın özünü ve ruhunu büyük bir heyecanla yaşıyoruz. Teşkilatımız ve vatandaşlarımız ile bayramlaşıyoruz. Bizler kadim bir medeniyete sahibiz. Birliğimizi ve kardeşliğimizi her daim muhafaza edeceğiz" dedi.Bu bayrama buruk girdiklerini ifade eden Tin, "Bilindiği gibi önce Acıpayam'da daha sonra da Bozkurt ve Çardak ilçelerimizde bir deprem afetiyle karşı karşıya kaldık. Özellikle Acıpayam ilçemizde yaşanan depremde birçok köyümüzde evlerimiz hasar gördü. Çok şükür her hangi bir can kaybımız olmadı. Depremin ardından hemen bölgeye intikal ederek, vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Devletimizin tüm ilgili birimleri elindeki tüm imkânlarını seferber ederek depremzede vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. Acıpayam merkezde oturmak isteyen depremzedeler için Acıpayam'da var olan 168 konutun depremzedelerin emrine verilmesi konusunda net karar verildiğini belirten Tin, şöyle devam etti: "Bozkurt'a 150, Çardak'a da 100 konut inşa edilecek. İnşallah bahsettiğimiz resmi prosedürler tamamlandıktan 6 ay sonra gerekli olan evlerin yapımını da tamamlayacağız. Bu konuyla ilgili açıklamayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Bozkurt ilçemizde düzenlediği basın toplantısında bizzat açıkladı. Yine bununla birlikte yıkılan evinin yerine ev yapmak isteyenlere de gerekli olan 101 bin TL'lik nakit desteğinin verilmesi konusunda da çalışmalar belli bir noktaya geldi, süreç devam ediyor. Ne Bozkurt'ta, ne Çardak'ta ne de Acıpayam ilçemizde depremzede vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız." "Hak sahipliklerinin belirlenmesi sürecinde elbette sıkıntılar yaşanıyor ve süreç uzuyor" diyen Tin, "Depremde hasar gören ev sayımız çok, ancak deprem sigortası olan yani DASK'ı olan 24 adet evimiz var. Ya da bir evin oturduğu arsanın, mülkiyet durumu nedeniyle birden çok hak sahibi var. Yine hasar tespit tutanaklarına itiraz eden ve yeniden inceleme talep eden vatandaşlarımız var. Bu ve benzeri hususlar sebebiyle yaklaşık 2 binin üzerinde itiraz dilekçesi halen işlemde ve ilgili birimler tarafından gerekli çalışmalar ve incelemeler yapılmaktadır. Süreci hızlandırmak adına hak sahipliği konusunu daha kolay bir şekilde nasıl çözebileceğimize ilişkin yol haritamızı belirledik" şeklinde konuştu. Şahin Tin'in ilçe ziyaretlerine il başkan yardımcısı Bayram Ali Çoban, ilçe yönetim kurulu üyesi Mustafa Tin ile ilçe koordinatörü ve il yönetim kurulu üyeleri Engin Boyacı ve Tayyip Yolcu eşlik etti.