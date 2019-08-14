Göztepe’de parola 3 puan

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 2019- 20 sezonunu pazar günü evinde oynayacağıSon olarak 2014- 15'te 2'nci Lig'deyken Çubukspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek maratona 3 puanla giren Göz- Göz, o dönemden beri 1'inci haftalarda gülemedi. Sarı-kırmızılılar 1'inci Lig'de mücadele ettiği 2015- 2016'da Elazığspor'la 2-2 berabere kalırken yineTam 14 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de 2017-2018'in ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk eden İzmir ekibiGeçen sezon Bornova Stadı'nda Yeni Malatyaspor sınavıyla 2018- 2019'a merhaba diyen Göztepe, rakibine 3-1 mağlup olarak ilk maçlardaki sıkıntısını devam ettirdi.Süper Lig'de geçen sene son maçta kümede kalıp büyük travma yaşamaktan kıl payı kurtulan sarı-kırmızılılarda golcü Cameron Jerome'un hafif sakatlığı sürüyor. Afyonkarahisar kampında tam randımanlı çalışamayan İ