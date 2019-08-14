Herkes bizi konuşacak

TARIHINDE ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele edecek Menemenspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Ramazan Kurşunlu camiaya iddialı mesajlar verdi. Kurşunlu, "Gerek saha içinde gerekse dışında takımı hazırlamak için çok yoğun bir gayret gösterdik.
Oyuncularımızı bulundukları seviyenin üzerine çıkarabilmek amacıyla ben ve ekip arkadaşlarım üst düzey çalıştı. TSYD'nin düzenlediği Ege Kupası'nı kazanmak bize moral verdi. Yeni sezona en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu yıl herkesin bizi konuşacağına inanıyorum"
dedi. Kurşunlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Aramıza yeni katılan futbolcularımızı da bir an önce takıma adapte etmek için uğraşıyoruz. Benim için her oyuncu çok değerli ve özeldir.
Sezon öncesi oynadığımız hazırlık maçlarında futbolcularım gösterdiği çaba, özveri, hırs ve gayret bizleri çok güzel bir takım haline getirdi.
Giresunspor maçıyla birlikte tüm müsabakalarımızı bu istekle oynayacağız. Taraftarımız ve camiamız bizlere inansın, desteklerini esirgemesin."
MENEMENSPOR TARAFTARINA RÖTARLI KAVUŞACAK
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor, taraftarıyla Atatürk Stadı'nda buluşacak. İlk hafta Giresunspor deplasmanında terleyecek sarı-lacivertliler, İlçe Stadı'nda passolig sisteminin yetişmemesi nedeniyle 2'nci haftada Hatayspor'u Atatürk Stadı'nda ağırlayacak. Sportif Direktör Cenk Tosun, Menemen İlçe Stadı'nın geçen sezon modernize hale getirildiğini belirterek, "Stadımızda tek eksik passolig sistemi.
Gişelerin monte işlemi sürüyor. Bu nedenle Hatayspor müsabakasını evimizde oynayamayacağız.
Bu sadece bir hafta sürecek ve kalan 16 karşılaşmaya İlçe Stadı'nda çıkacağız"
dedi.