Herkes bizi konuşacak

BUGÜN NELER OLDU

TARIHINDE ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele edecek Menemenspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Ramazan Kurşunlu camiaya iddialı mesajlar verdi. Kurşunlu,Oyuncularımızı bulundukları seviyenin üzerine çıkarabilmek amacıyla ben ve ekip arkadaşlarım üst düzey çalıştı.dedi. Kurşunlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Aramıza yeni katılan futbolcularımızı da bir an önce takıma adapte etmek için uğraşıyoruz.Sezon öncesi oynadığımız hazırlık maçlarında futbolcularım gösterdiğiGiresunspor maçıyla birlikte tüm müsabakalarımızı bu istekle oynayacağız. Taraftarımız ve camiamız bizlere inansın, desteklerini esirgemesin."TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor, taraftarıyla Atatürk Stadı'nda buluşacak. İlk hafta Giresunspor deplasmanında terleyecek sarı-lacivertliler, İlçe Stadı'nda passolig sisteminin yetişmemesi nedeniyle 2'nci haftada Hatayspor'u Atatürk Stadı'nda ağırlayacak. Sportif Direktör Cenk Tosun, Menemen İlçe Stadı'nın geçen sezon modernize hale getirildiğini belirterek,Gişelerin monte işlemi sürüyor.Bu sadece bir hafta sürecek vededi.