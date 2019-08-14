Sol şerit Barrow’a emanet

Süper Lig'in yeni takımlarından Yukatel Denizlispor, İngiltere Championship ekiplerinden Reading'de forma giyen Gambiyalı futbolcu Modou Barrow ile 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza attı.
Denizli'de sağlık kontrolünden geçen kanat oyuncusu, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı tören ile kendisini yeşil-siyahlı takıma katan sözleşmeyi imzaladı.
İNGİLTERE LİGİ TECRÜBESİ VAR
Sağ kanat ve forvet olarak da oynayabilen Barrow, kariyerinde Swansea City, Leeds United, Blackburn Rovers, Östersunds, Varbergs ve Norrköping takımlarında forma giymişti.
İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Çetin, Gambiyalı futbolcu Barrow'u renklerine katarak önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini ifade ederek, futbolcudan beklentilerinin yüksek olduğunu vurguladı. Çetin ayrıca 2 oyuncu daha transfer edeceklerini dile getirdi.