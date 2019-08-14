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Sol şerit Barrow’a emanet

Denizlispor, yıllarca İngiltere’de forma giyen sol kanat oyuncusu Modou Barrow’u bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Başkan Çetin, yıldız futbolcuya güvendiğini söyledi

Giriş Tarihi: 14.8.2019
Sol şerit Barrow’a emanet
Süper Lig'in yeni takımlarından Yukatel Denizlispor, İngiltere Championship ekiplerinden Reading'de forma giyen Gambiyalı futbolcu Modou Barrow ile 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza attı. Denizli'de sağlık kontrolünden geçen kanat oyuncusu, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı tören ile kendisini yeşil-siyahlı takıma katan sözleşmeyi imzaladı.

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Sağ kanat ve forvet olarak da oynayabilen Barrow, kariyerinde Swansea City, Leeds United, Blackburn Rovers, Östersunds, Varbergs ve Norrköping takımlarında forma giymişti. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Çetin, Gambiyalı futbolcu Barrow'u renklerine katarak önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini ifade ederek, futbolcudan beklentilerinin yüksek olduğunu vurguladı. Çetin ayrıca 2 oyuncu daha transfer edeceklerini dile getirdi.
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Sol şerit Barrow’a emanet
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