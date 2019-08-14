Sol şerit Barrow’a emanet

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in yeni takımlarından Yukatel Denizlispor, İngiltere Championship ekiplerinden Reading'de forma giyen Gambiyalı futbolcuDenizli'de sağlık kontrolünden geçen kanat oyuncusu, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı tören ile kendisiniSağ kanat ve forvet olarak da oynayabilen Barrow, kariyerindeİmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Çetin, Gambiyalı futbolcu Barrow'u renklerine katarak önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini ifade ederek,